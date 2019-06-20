В США рассказали о гиперзвуковой ракете нового типа

Американская военно-промышленная компания из США Raytheon представила концепт гиперзвуковой ракеты на прямоточном воздушно-реактивном двигателе. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщила Aviation Week.

В представленном компанией дизайне ракета не имеет воздухозаборников, однако конструкторы, как отмечает издание, часто маскируют столь прорывные технологии. Компания-разработчик утверждает, что скорость ракеты составит около 5 Маха (в пять раз превышает скорость звука – Прим.ред.).

"Это оружие являет собой фундаментальные изменения. Ничего подобного еще не существует", - заявил вице-президент Raytheon Том Бассинг.

В последнее время США ведут активную работу над созданием гиперзвуковых ракет. Так, в 2018 году американские военные начали создавать ракету ARRW класса "воздух-поверхность". Параллельно США создают гиперзвуковую ракета HCSW дальнего радиуса действия для Военно-воздушных сил. В общей сумме создание ARRW и HCSW обойдется американскому бюджету почти в полтора миллиарда долларов.

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