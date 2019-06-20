Пентагон направит на Ближний Восток комплексы Patriot, беспилотники и самолеты-разведчики

20 июня 2019 05:26 (UTC+04:00)

Министерство обороны США направит на Ближний Восток дополнительные зенитные ракетные комплексы Patriot, беспилотные летательные аппараты и самолеты для сбора разведданных, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщили в Пентагоне, это будет сделано в русле объявленного в понедельник решения направить в регион 1 тыс. американских военнослужащих в связи с ситуацией вокруг Ирана.

Как отмечается в заявлении, Минобороны по просьбе Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США направляет "комплексы Patriot, беспилотные и управляемые летательные аппараты для сбора разведданных, истребитель и летательный аппарат авиационной поддержки, а также другие средства сдерживания". "Соединенные Штаты не стремятся к конфликту с Ираном, но мы размещаем [войска на Ближнем Востоке] и готовы защищать американские силы и интересы в регионе", - заключили в Пентагоне.

Ранее госсекретарь Майкл Помпео заявил, что США рассматривают все варианты противодействия Ирану в регионе, в том числе и военный. Он дал понять, что вашингтонская администрация не будет обращаться к законодателям за разрешением на проведение возможных военных действий против Тегерана, аргументируя свою позицию защитой американских интересов.

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