Новый и.о. главы Пентагона посетит министерскую встречу НАТО

Исполняющий обязанности министра обороны США Марк Эспер посетит министерскую встречу НАТО в Брюсселе на следующей неделе, сообщил Пентагон, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Встречи (в штаб-квартире НАТО в Брюсселе) будут сосредоточены на укреплении и поддержке альянса НАТО, обеспечении более ровного распределения расходов (на содержание НАТО), повышении готовности и решении региональных вопросов безопасности", - говорится в сообщении.

Эспер, ранее министр сухопутных сил в структуре Пентагона, заменит со следующей недели Патрика Шанахана, который так и не избавился от приставки "и.о." и решил уйти из министерства.

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