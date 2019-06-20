Новый и.о. главы Пентагона посетит министерскую встречу НАТО

20 июня 2019 05:47 (UTC+04:00)

Исполняющий обязанности министра обороны США Марк Эспер посетит министерскую встречу НАТО в Брюсселе на следующей неделе, сообщил Пентагон, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Встречи (в штаб-квартире НАТО в Брюсселе) будут сосредоточены на укреплении и поддержке альянса НАТО, обеспечении более ровного распределения расходов (на содержание НАТО), повышении готовности и решении региональных вопросов безопасности", - говорится в сообщении.

Эспер, ранее министр сухопутных сил в структуре Пентагона, заменит со следующей недели Патрика Шанахана, который так и не избавился от приставки "и.о." и решил уйти из министерства.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Трамп подтвердил встречу с Путиным на саммите G20
США 06:08
Пентагон направит на Ближний Восток комплексы Patriot, беспилотники и самолеты-разведчики
США 05:26
Сенат Мексики ратифицировал соглашение о свободной торговле с США и Канадой
Другие страны 05:16
Хэйл: Американская сторона высоко оценивает поддержку Азербайджана операциям в Афганистане
Политика 04:22
В США рассказали о гиперзвуковой ракете нового типа
США 04:05
США передадут ближневосточным странам новую развединформацию по Ирану
США 03:35
Лента новостей
Трамп подтвердил встречу с Путиным на саммите G20
США 06:08
Пентагон направит на Ближний Восток комплексы Patriot, беспилотники и самолеты-разведчики
США 05:26
Сенат Мексики ратифицировал соглашение о свободной торговле с США и Канадой
Другие страны 05:16
У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,8
Другие страны 04:41
Началась встреча Эльмара Мамедъярова с сопредседателями МГ ОБСЕ
Политика 04:31
Хэйл: Американская сторона высоко оценивает поддержку Азербайджана операциям в Афганистане
Политика 04:22
Боевики за сутки обстреляли шесть населенных пунктов в Латакии
Арабские страны 04:19
В США рассказали о гиперзвуковой ракете нового типа
США 04:05
17 человек убиты при нападении боевиков на селение на севере Буркина-Фасо
Другие страны 03:45