В США опровергли сообщения о сбитом над Ираном беспилотнике

20 июня 2019 09:03 (UTC+04:00)

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что американских беспилотников в воздушном пространстве Ирана не было. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

"Американских беспилотников не было над иранской территорией", - приводит агентство слова представителя CENTCOM капитана Билла Урбана.

Ранее, по данным телеканала Press TV, Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что сбил американский разведывательный беспилотник в провинции Хормозган на юге Ирана.

В заявлении КСИР, опубликованном в четверг утром, сообщается, что американский беспилотник Global Hawk был сбит военно-воздушными силами КСИР в районе Кухе Мубарак в провинции Хормозган у входа в Персидский залив после того, как нарушил воздушное пространство Ирана.

В последнее время ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" Исламской Республики. США также объявили КСИР террористической организацией. В ответ на это Иран признал CENTCOM террористической организацией, а сами США "государством - спонсором терроризма".

После этого советник президента СШАпо национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США направляют к берегам Ирана авианосец "Авраам Линкольн" и бомбардировщики. По его словам, таким образом Вашингтон посылает "ясный и безошибочный сигнал иранскому режиму о том, что любое нападение на интересы Соединенных Штатов или наших союзников будет встречено с безжалостной силой".

Президент США Дональд Трамп заявлял при этом, что надеется избежать войны с Ираном. Иранский верховный лидер Али Хаменеи также сказал, что Иран не намерен вести войну с США, однако продолжит сопротивление Вашингтону.

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