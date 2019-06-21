Пентагон: беспилотник США был сбит на большой высоте в 34 км от территории Ирана

21 июня 2019 00:20 (UTC+04:00)

Беспилотный разведывательный летательный аппарат ВМС США RQ-4 был сбит на большой высоте в международном воздушном пространстве в 34 км от иранской территории. Такие данные привел в четверг на брифинге для аккредитованных при Пентагоне журналистов в режиме телефонной конференции командующий ВВС США на Ближнем Востоке и в Юго-Западной Азии генерал-лейтенант Джозеф Гуастелла, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Летательный аппарат находился над Ормузским проливом и упал в международных водах. В момент перехвата RQ-4 находился на большой высоте примерно в 34 км от какой-либо ближайшей точки иранского побережья", - сказал американский военачальник.

"Это была неспровоцированная атака на разведывательный летательный аппарат, который ни в какой момент не вторгался в воздушное пространство Ирана в ходе своей миссии. Эта атака представляет собой попытку уничтожить нашу способность следить за обстановкой в регионе <...>", - считает генерал. Согласно изложенной им информации, уничтожение БПЛА "произошло близ установленных воздушных коридоров между Дубаем (ОАЭ) и Маскатом (Оман), возможно, поставив под угрозу [жизни] мирных граждан".

Вывод Тегерана о том, что беспилотник был сбит в воздушном пространстве Ирана он назвал "категорически фальшивыми".

Между тем командование КСИР (элитных частей ВС Ирана) заверяет, что БПЛА был поражен в небе над провинцией Хормозган на юге страны после того, как вторгся в ее воздушное пространство. Как подчеркнул командующий КСИР бригадный генерал Хосейн Салами, уничтожение беспилотника является четким сигналом Вашингтону о том, что Иран готов защищать свои границы. В свою очередь президент США Дональд Трамп охарактеризовал действия Тегерана как "очень большую ошибку", но отказался уточнять, может ли Вашингтон в связи с нынешним инцидентом применить силу против Ирана.

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