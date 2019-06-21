Законодатели США предостерегли Трампа от эскалации ситуации вокруг Ирана

21 июня 2019 08:51 (UTC+04:00)

Американские законодатели на встрече с президентом США Дональдом Трампом в четверг рекомендовали ему воздержаться от шагов, которые могли бы привести к конфликту с Ираном, а также призвали координировать действия Вашингтона с союзниками. Об этом сообщил журналистам агентства Associated Press председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф (демократ от штата Калифорния), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечает агентство, встреча в Белом доме касалась ситуации вокруг Ирана в свете того, что вооруженные силы этой страны сбили американский беспилотник. По словам Шиффа, законодатели подчеркнули "необходимость деэскалации". Они также призвали администрацию Трампа взаимодействовать с союзниками США и отметили, что имеется "риск непредвиденных последствий" в связи с ростом напряженности на Ближнем Востоке.

"Президент, разумеется, выслушал то, что мы хотели сказать", - сообщил Шифф. По его словам, встреча не носила конфронтационного характера. Законодатель отметил, что пока не знает, какие шаги намерен предпринять Трамп. По словам Шиффа, любые возможные военные операции, проводимые США в отношении Ирана, требуют одобрения со стороны американских законодателей. В интервью телеканалу CNN Шифф отметил: "Мы не хотим войны, мы не думаем, что Иран хочет войны".

В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) в четверг заявили, что сбили американский разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Global Hawk. Указывалось, что беспилотник был поражен в небе над провинцией Хормозган на юге Ирана после того, как вторгся в воздушное пространство страны.

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