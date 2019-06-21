Трамп продлил санкции против КНДР

21 июня 2019 21:17 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп, как и ожидалось, продлил еще на год санкции против КНДР, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Белый дом распространил уведомление Трампа конгрессу, в котором он сообщает, что считает нужным продлить санкции, введенные в 2008, 2010, 2011, 2015 и 2016 годах.

Президент США Дональд Трамп, как и ожидалось, продлил еще на год санкции против КНДР.

Белый дом распространил уведомление Трампа конгрессу, в котором он сообщает, что считает нужным продлить санкции, введенные в 2008, 2010, 2011, 2015 и 2016 годах.

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