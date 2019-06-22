США внесли в черный список пять китайских компаний

22 июня 2019 00:53 (UTC+04:00)

США внесли в черный список вслед за Huawei еще пять китайских предприятий. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщило агентство Блумберг.

Организациям, попавшим под ограничительные меры, запрещено покупать американские товары и услуги. В черный список Министерства торговли внесены Chengdu Haiguang Integrated Circuit, Chengdu Haiguang Microelectronics Technology, Higon, Sugon и Цзяннаньский университет компьютерных технологий.

В заявлении министерства отмечается, что эти компании "с высокой долей вероятности" будут или уже вовлечены в деятельность, противоречащую национальной безопасности и внешнеполитическим интересам США.

Также указывается, что попавшие в черный список предприятия являются лидерами по разработкам в области сверхбыстрых компьютерных вычислений. Теперь сотрудничать с этими компания смогут только те американские фирмы, которые получат соответствующие лицензии.

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