Reuters: США готовятся эвакуировать персонал из Ирака в связи с угрозой безопасности

22 июня 2019 02:27 (UTC+04:00)

Военные США осуществляют подготовку к эвакуации сотрудников американской корпорации Lockheed Martin и военной охранной компании Sallyport Global из Ирака в связи с угрозой их безопасности. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в ночь на субботу сообщает агентство Reuters со ссылкой на иракские военные источники.

По их данным, 400 сотрудников американских компаний будут эвакуированы с авиабазы Балад, расположенной к северу от Багдада, в связи с существованием "потенциальных угроз безопасности". Военные источники в Ираке заявили о том, что эвакуация "неминуема" и будет проходить в два этапа.

Официальные лица в Вашингтоне пока никак не прокомментировали данную информацию.

3 февраля президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу CBS, что Вашингтон намерен сохранять военное присутствие в Ираке, чтобы следить за Ираном и за всем Ближним Востоком.

Трамп нанес 26 декабря 2018 года необъявленный визит в Ирак, где встретился с военнослужащими США. Во время выступления президент объявил, что не планирует выводить войска из этой арабской страны, при этом Ирак может стать плацдармом для операций против террористов в Сирии.

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