NYT: Трамп отменил удар по Ирану, последовав совету ведущего Fox News

Президент США Дональд Трамп прислушался к совету одного из своих любимых ведущих телеканала Fox News Такера Карлсона перед тем, как отменить удар по Ирану. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в пятницу газета The New York Times.

По ее данным, Карлсон в один из последних дней в беседе с главой государства выразил мнение о том, что акция возмездия за сбитый иранцами американский беспилотник была бы полным сумасшествием. Телеведущий убеждал Трампа в том, что "ястребы" в администрации США, настаивая на применении силы против Тегерана, действуют не в интересах самого президента. Если Вашингтон развяжет военные действия с Ираном, то Трамп распрощается со всякой надеждой на переизбрание на высший государственный пост на выборах 2020 года, приводит доводы Карлсона газета.

Газета обращает внимание на то, что телеведущий был не единственным человеком, взывавшим к рассудку президента США. Неизвестно, чье мнение конкретно убедило Трампа отменить удар буквально в последний момент. Как напоминает газета, нынешний американский лидер изредка, но отказывается от тактики нахрапа и отступает, когда осознает, что ситуация оказалась у опасной черты.

Ранее был опубликован фрагмент интервью Трампа каналу NBC, в котором американский лидер констатировал, что отменил нанесение ударов по Ирану незадолго перед тем, когда должны были подняться в воздух военные самолеты США. Как заверил Трамп, он принял это решение, когда его уведомили, что в результате военной операции, предположительно, погибнут около 150 иранцев. Полностью интервью, как ожидается, выйдет в эфире 24 июня.

В Корпусе стражей исламской революции в четверг заявили, что сбили американский разведывательный беспилотный летательный аппарат Global Hawk. Беспилотник был поражен в небе над провинцией Хормозган на юге Ирана после того, как вторгся в воздушное пространство страны.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.