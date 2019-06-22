Трамп заявил о подготовке новых санкций против Ирана

США разрабатывают новые санкции в отношении Ирана, заявил журналистам президент США Дональд Трамп, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы продвигаемся вперед с новыми санкциями против Ирана", - сказал он. Трамп не уточнил, о каких именно санкциях идет речь и когда они могут быть введены.

Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) в четверг сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник в южной части страны после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что иранский зенитно-ракетный комплекс сбил беспилотник ВМС США над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве.

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