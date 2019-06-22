США обнародовали план по "процветанию" Палестины

США обнародовали в субботу план "От мира к процветанию" для развития Палестины, который предполагает привлечение в ее экономику 50 миллиардов долларов, удвоение ВВП и снижение в два раза бедности за 10 лет, говорится в опубликованном Белым домом документе, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Он состоит из трех инициатив, которые поддержат определенные столпы палестинского общества: экономику, народ и власти. С потенциалом привлечения более 50 миллиардов долларов за 10 лет "От мира к процветанию" представляет собой самое амбициозное и всеобъемлющее на сегодня международное усилие ради палестинского народа", - сказано в документе.

По мнению авторов документа, план должен фундаментальным образом трансформировать Западное побережье реки Иордан и сектор Газа.

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