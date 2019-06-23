WSJ: советники Трампа убеждали его нанести точечные удары по Ирану

23 июня 2019 09:35 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп отказался проводить военную операцию в отношении Ирана, несмотря на уговоры своих советников по национальной безопасности. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в субботу газета The Wall Street Journal.

По ее данным, своим решением не наносить точечные удары по трем объектам на территории Ирана Трамп "огорчил большинство своих советников по национальной безопасности". "Эти люди хотят втянуть нас в войну, и это отвратительно", - приводит издание слова Трампа, якобы сказанные им неназванному источнику. "Нам больше не нужны войны", - добавил глава американской администрации.

Сообщается также, что Трамп остался крайне недоволен тем, что США потеряли порядка $130 млн. Именно столько, приводит газета мнение президента США, стоил сбитый иранскими вооруженными силами беспилотник. Однако при этом Трамп не решился пойти на ответный удар, потому что американские избиратели куда хуже отреагировали бы на человеческие жертвы, чем на потерянные средства. По подсчетам Трампа, в результате удара могли погибнуть около 150 человек, при это он отметил, что у каждого из них есть семьи, а значит, пострадавших было бы на несколько сотен больше.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,6
США 09:28
В Нью-Йорке задержали 70 человек, недовольных освещением климатических изменений
США 07:19
Министр финансов возглавит делегацию США на форуме в Бахрейне по Палестине
США 06:11
Трамп заявил, что не отменял приказ об ударе по Ирану
США 05:12
Помпео: санкции против Ирана будут усиливаться, пока Тегеран не согласится на переговоры
США 03:26
Трамп одобрил кибератаку на иранские системы управления ракетами - СМИ
США 02:31
Лента новостей
Число пострадавших при землетрясении в Китае выросло до 31
Китай 10:12
Президент Грузии выступила за сохранение потока туристов из России
Грузия 09:49
В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,6
США 09:28
В Стамбуле начались повторные муниципальные выборы
Турция 09:00
В Аргентине определились кандидаты на пост президента
Другие страны 08:34
Азербайджан налаживает экспортные связи в Восточной Европе
Бизнес 08:30
Си Цзиньпин примет участие в саммите G20 в Осаке
Китай 08:16
Число пострадавших при землетрясении в Китае возросло до 19 человек
Китай 07:49
В Нью-Йорке задержали 70 человек, недовольных освещением климатических изменений
США 07:19