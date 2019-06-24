Помпео заявил, что отправляется в Саудовскую Аравию и ОАЭ из-за ситуации с Ираном

24 июня 2019 00:03 (UTC+04:00)

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил в воскресенье, что отправляется в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты для проведения переговоров в связи с ситуацией вокруг Ирана. Трансляцию выступления главы Госдепартамента перед отлетом на Аравийский полуостров вел телеканал Fox News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Госсекретарь повторил свое предложение о переговорах с Ираном "без предварительных условий" с целью снизить напряженность. "Мы готовы к переговорам без предварительных условий. Они точно знают, где нас найти, - сказал госсекретарь журналистам перед тем, как сесть в самолет. - Я уверен, что в тот самый момент, когда они будут готовы взаимодействовать с нами, мы сможем начать эти переговоры". "Я с нетерпением жду этого дня", - добавил руководитель внешнеполитического ведомства.

Говоря о своей поездке на Аравийский полуостров, Помпео подчеркнул, что собирается провести переговоры с представителями ОАЭ и Саудовской Аравии с целью "убедиться в стратегической согласованности" США со своими союзниками по ситуации вокруг Ирана. Переговоры также будут посвящены возможностям "создания глобальной коалиции" против Тегерана.

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