Помпео надеется на скорое возобновление переговоров США и КНДР на рабочем уровне

24 июня 2019 02:34 (UTC+04:00)

Госсекретарь США Майкл Помпео выразил в воскресенье надежду на возобновление в ближайшем будущем переговоров между США и КНДР на рабочем уровне. Шеф американской дипломатии рассказал об этом в беседе с журналистами, стенограмму которой распространил Госдепартамент, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отвечая на вопрос, ожидает ли он, что переговоры на рабочем уровне возобновятся в какой-то момент в ближайшем будущем, Помпео ответил: "Я надеюсь на это". "Мы работаем, чтобы заложить основы для этого со времен Ханоя (второй встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в столице Вьетнама 27-28 февраля)", - отметил руководитель американского внешнеполитического ведомства.

По его мнению, обе стороны сейчас "находятся в лучшем положении", а реакция Пхеньяна на отправленное Трампом послание указывает "на вполне реальную возможность" возобновления контактов на рабочем уровне двух стран. "Мы готовы идти [дальше]. Мы буквально готовы начать в любой момент, если КНДР сообщит, что [они] готовы к этим переговорам", - заключил госсекретарь.

Ранее в этом месяце Трамп рассказал, что получил послание от Ким Чен Ына. Глава Белого дома поблагодарил лидера КНДР за письмо, назвав послание "очень хорошим и очень теплым". 23 июня Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) информировало, что Ким Чен Ын ознакомился с письмом американского президента, содержание которого лидер КНДР назвал отличным.

На прошлой неделе спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн сообщил, что переговоры рабочего уровня между США и КНДР прервались со времени встречи лидеров двух стран, состоявшейся в Ханое.

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