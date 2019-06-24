Бывший конгрессмен Джо Сестак объявил о выдвижении на пост президента США

Бывший конгрессмен-демократ и отставной адмирал ВМС Джо Сестак объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента США, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Спасибо, что нашли время, чтобы понять, почему я объявляю о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Соединенных Штатов Америки… Американцам сейчас нужен кто-то, кто в ответе перед ними, кто выше личных интересов, выше партии, выше любого специального интереса… Президент, который обладает глубиной глобального опыта, для того чтобы восстановить лидерство Америки в мире и чтобы защитить нашу американскую мечту", - говорится в сообщении на сайте Сестака.

Он также добавил, что служил в качестве конгрессмена США в течение двух сроков от Пенсильвании. Сестак отметил, что объявил о своем выдвижении позже остальных кандидатов, поскольку у его дочери возобновился рак мозга, и ему необходимо было быть с ней рядом.

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