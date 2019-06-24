Помпео рассказал, какие надежды возлагает на письмо Трампа лидеру КНДР

США рассчитывают, что очередное письмо президента Дональда Трампа лидеру КНДР Ким Чен Ыну позволит возобновить обсуждение вопроса денуклеаризации Корейского полуострова, заявил в воскресенье журналистам госсекретарь США Майк Помпео, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Я могу подтвердить, что письмо было действительно отправлено. Надеюсь, это даст нам хорошую основу, чтобы начать продолжение важных обсуждений с северокорейцами для денуклеаризации полуострова", - сказал он.

Ранее агентство Ренхап со ссылкой на сообщение Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК) передало, что Ким Чен Ын получил новое письмо от Трампа. По данным агентства, лидер КНДР отметил "отличное содержание" послания и заявил, что рассмотрит его.

Такой способ общения начался с первого письма Ким Чен Ына Трампу ещё до их исторического саммита в Сингапуре в 2018 году. С тех пор лидеры состоят в такой переписке, однако содержание их посланий никогда не раскрывается. Трамп регулярно характеризует письма своего визави как "приятные", "теплые" и "прекрасные".

В Сингапуре 12 июня 2018 года состоялась первая встреча президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, которые договорились о мерах по нормализации отношений и денуклеаризации КНДР. Вторая их встреча в Ханое в феврале 2019 года окончилась безрезультатно. С тех пор регулярные контакты сторон были приостановлены.

Спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган 19 июня выразил надежду на их скорое возобновление, признав, что стороны до сих пор не договорились даже о том, что именно понимать под денуклеаризацией.

КНДР упрекает США в том, что они требуют от Пхеньяна односторонних действий, не предпринимая со своей стороны ничего. США настаивают на том, что сначала должна быть проведена денуклеаризация, а лишь потом речь может идти об ослаблении санкций.

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