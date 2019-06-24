В Калифорнии при стрельбе погибли пять человек

Пять человек погибли при стрельбе в калифорнийском городе Сан-Хосе, среди них предполагаемый злоумышленник. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщил местный телеканал АВС7.

Стрельба произошла в ночь на понедельник. Полицейским пришлось задействовать бронеавтомобиль, чтобы проникнуть в дом и спасти раненых мужчину и женщину.

После госпитализации пострадавшие скончались. Кроме того, в доме нашли тела трех человек.

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