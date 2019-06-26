Помпео заявил о готовности США подписать соглашение с талибами

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты близки к подписанию соглашения с представителями радикального движения "Талибан", сообщает Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, США и талибы достигли "реального прогресса" и почти готовы заключить соглашение, благодаря которому афганская земля "никогда больше не станет убежищем для террористов". Документ он рассчитывает подписать до 1 сентября - примерно в это время в Афганистане пройдут президентские выборы.

Помпео добавил, что Вашингтон приступил к переговорам с талибами по вопросу об иностранном военном присутствии, отметив, что конкретных сроков вывода войск НАТО из Афганистана на данный момент нет.

Кроме того, американский госсекретарь призвал к внутриафганскому диалогу с участием "талибов и правительства, а также представителей оппозиционных партий, гражданского общества, женщин и молодежи". Однако, как отмечает агентство, в последние недели переговоры между талибами и правительством Афганистана зашли в тупик.

Войска США находятся в Афганистане уже 18 лет. Они были введены туда после террористических атак 11 сентября 2001 года.

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