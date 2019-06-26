Помпео заявил о готовности США подписать соглашение с талибами

26 июня 2019 08:10 (UTC+04:00)

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты близки к подписанию соглашения с представителями радикального движения "Талибан", сообщает Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, США и талибы достигли "реального прогресса" и почти готовы заключить соглашение, благодаря которому афганская земля "никогда больше не станет убежищем для террористов". Документ он рассчитывает подписать до 1 сентября - примерно в это время в Афганистане пройдут президентские выборы.

Помпео добавил, что Вашингтон приступил к переговорам с талибами по вопросу об иностранном военном присутствии, отметив, что конкретных сроков вывода войск НАТО из Афганистана на данный момент нет.

Кроме того, американский госсекретарь призвал к внутриафганскому диалогу с участием "талибов и правительства, а также представителей оппозиционных партий, гражданского общества, женщин и молодежи". Однако, как отмечает агентство, в последние недели переговоры между талибами и правительством Афганистана зашли в тупик.

Войска США находятся в Афганистане уже 18 лет. Они были введены туда после террористических атак 11 сентября 2001 года.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Конгрессмены США решили запретить Трампу наносить удар по Ирану без разрешения
Иран 08:30
Президент Ирака исключил возможность использования своей территории для удара по Ирану
Арабские страны 07:00
Абэ во время саммита G20 встретится с лидерами России, США и Китая
Другие страны 06:36
В США пройдут первые теледебаты участников предвыборной гонки демократов
США 05:37
Шефа протокола Трампа отстранили от службы в преддверии саммита G20
США 05:02
Американские компании продолжают поставлять Huawei процессоры, несмотря на запрет
В мире 02:53
Лента новостей
Конгрессмены США решили запретить Трампу наносить удар по Ирану без разрешения
Иран 08:30
Бакинский порт и ОБСЕ запустили проект по координации "зеленых" портов на Каспии
Экономика 08:00
Россия согласовывает с Японией детали встречи Путина и Абэ
Россия 07:47
В Японии 115 тыс. человек получили указание об эвакуации в связи с угрозой наводнений
Другие страны 07:29
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,7
Россия 07:11
Президент Ирака исключил возможность использования своей территории для удара по Ирану
Арабские страны 07:00
Абэ во время саммита G20 встретится с лидерами России, США и Китая
Другие страны 06:36
Джонсон пообещал вывести Великобританию из ЕС 31 октября со сделкой или без нее
Европа 06:13
Саудовская коалиция заявила, что ей удалось сбить беспилотник хуситов
Арабские страны 05:49