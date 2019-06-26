Трамп исключил возможность проведения наземной операции США против Ирана

Президент США Дональд Трамп не рассматривает возможность проведения американской наземной операции против Ирана, однако уверен, что Вашингтон обладает превосходящими силами. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, он заявил в среду в эфире телеканала "Фокс бизнес".

На вопрос о том, будет ли война между США и Ираном, Трамп ответил: "Надеюсь, что нет. Но если что-то произойдет, мы в очень выигрышном положении". "Я не говорю о наземной операции, я не говорю, что мы отправим миллион солдат, - добавил он. - Я просто говорю, если что-то произойдет, это не займет много времени".

"Я был к ним очень добр", - сказал Трамп. Он напомнил, что ранее отказался от нанесения ударов по Ирану, хотя вооруженные силы страны сбили американский беспилотник.

"В Иране становится все хуже: людям нечего есть, они выходят на улицы. У них инфляция на уровне 60% или около того, может быть, еще хуже", - отметил Трамп. "Я не думаю, что их руководство отличается умом", - сказал он. "Санкции [против Ирана] наносят ущерб", - также констатировал президент США.

Ситуация вокруг Ирана обострилась после того, как 13 июня в Оманском заливе на двух танкерах после предполагаемого нападения произошли взрывы и пожары. США возложили ответственность за инцидент на Иран, их поддержали Великобритания и Саудовская Аравия, а МИД Ирана эти обвинения отверг. 20 июня иранские вооруженные силы сбили беспилотный разведывательный летательный аппарат американских ВМС RQ-4, после чего США, согласно заявлениям Трампа, подготовили военную операцию, предусматривавшую нанесение точечных ударов по трем объектам на территории Ирана. Согласно изложенной американским лидером информации, за 10 минут до начала этой операции он отдал приказ не проводить ее, посчитав ее непропорциональной действиям Тегерана.

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