Мэр Филадельфии заявил о прекращении работы крупнейшего НПЗ на востоке США

Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Philadelphia Energy Solutions (PES) на восточном побережье США прекратит работу в следующем месяце, заявил мэр Филадельфии Джим Кенни, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Комплекс компании Philadelphia Energy Solutions на юге Филадельфии считается самым крупным перерабатывающим предприятием на восточном побережье США, на нем работают около тысячи человек.

"Сегодня утром я разговаривал с генеральным директором и руководством Philadelphia Energy Solutions и могу подтвердить, что PES намерена закрыть завод в течение следующего месяца. Я крайне разочарован тем, что это затронет более чем тысячу рабочих, а также другие предприятия, которые зависят от работы НПЗ", - говорится в заявлении Кенни, опубликованном на сайте правительства Филадельфии.

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