Помпео: США сделали все для деэскалации напряженности в зоне Персидского залива

Соединенные Штаты сделали все возможное, чтобы обеспечить деэскалацию нынешней резкой напряженности в зоне Персидского залива. Возникновение в этом регионе вооруженного конфликта стало бы виной Ирана. С такими утверждениями выступил в интервью журналу India Today госсекретарь США Майкл Помпео, нанесший визит в Нью-Дели, передает Trend со ссылкой на РИА Новости. Стенограмму этой беседы распространила в среду в Вашингтоне пресс-служба Госдепартамента.

"Что касается вызова со стороны Исламской Республики Иран, то Америка сделала все, что может, чтобы обеспечить деэскалацию [напряженности], - считает глава внешнеполитического ведомства. - Если возникнет конфликт, если возникнет война, так из-за того, что этот выбор сделали иранцы". "Надеюсь, они это не сделают", - добавил Помпео. По его словам, Тегерану не следует "совершать ошибку" и исходить из того, что президент США Дональд Трамп "не готов защищать американские интересы по всему миру".

Дипломат также выразил надежду на то, что "мировое сообщество придет на защиту" принципа свободы мореплавания в Ормузском проливе. "Миру следует объединиться, чтобы гарантировать свободную и открытую навигацию в этих водах", - убежден Помпео.

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