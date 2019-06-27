В США семь человек пострадали в результате стрельбы

Семь человек пострадали в результате стрельбы из проезжавшего автомобиля в городе Атланта американского штата Джорджия, сообщает местный телеканал WSB-TV со ссылкой на полицию, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Полиция подтвердила, что в результате стрельбы, которая произошла утром в четверг по местному времени, семь человек пострадали, погибших нет.

"Только что получила обновленную информацию от полиции и узнала, что в еще одного человека выстрелили этим утром в ходе стрельбы из проезжавшего мимо автомобиля, в результате чего общее количество (пострадавших) увеличилось с 6 до 7. Двое остаются в критическом состоянии", - написала репортер телеканала WSB-TV Лорен Позен (Lauren Pozen) в своем микроблоге в Twitter.

Она также добавила, что, по информации полиции, велась прицельная стрельба, было сделано около десяти выстрелов, некоторые из них попали в стоявшие рядом машины. Злоумышленники скрылись с места происшествия на двух автомобилях.

Телеканал также приводит слова сотрудника полицейского департамента Атланты Джеффа Глейзера (Jeff Glazier), который заявил, что сотрудники правоохранительных органов делают все возможное, чтобы "установить точные транспортные средства и подозреваемого, который проезжал мимо".

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