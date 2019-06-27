В США семь человек пострадали в результате стрельбы

27 июня 2019 21:26 (UTC+04:00)

Семь человек пострадали в результате стрельбы из проезжавшего автомобиля в городе Атланта американского штата Джорджия, сообщает местный телеканал WSB-TV со ссылкой на полицию, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Полиция подтвердила, что в результате стрельбы, которая произошла утром в четверг по местному времени, семь человек пострадали, погибших нет.

"Только что получила обновленную информацию от полиции и узнала, что в еще одного человека выстрелили этим утром в ходе стрельбы из проезжавшего мимо автомобиля, в результате чего общее количество (пострадавших) увеличилось с 6 до 7. Двое остаются в критическом состоянии", - написала репортер телеканала WSB-TV Лорен Позен (Lauren Pozen) в своем микроблоге в Twitter.

Она также добавила, что, по информации полиции, велась прицельная стрельба, было сделано около десяти выстрелов, некоторые из них попали в стоявшие рядом машины. Злоумышленники скрылись с места происшествия на двух автомобилях.

Телеканал также приводит слова сотрудника полицейского департамента Атланты Джеффа Глейзера (Jeff Glazier), который заявил, что сотрудники правоохранительных органов делают все возможное, чтобы "установить точные транспортные средства и подозреваемого, который проезжал мимо".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
МФК станет акционером узбекского банка
Финансы 17:13
Столтенберг: США заявили НАТО, что готовы к переговорам с Ираном без каких-либо условий
Европа 16:59
Макрон хочет убедить Трампа частично отказаться от санкций против Ирана
Европа 16:35
Трамп прибыл в Осаку на саммит G20
Другие страны 15:36
Трамп прибыл на саммит в Осаку без супруги
Другие страны 14:54
Китай призвал США немедленно прекратить давление на китайские компании
Китай 14:22
Лента новостей
Еще один борец из Азербайджана завоевал золотую медаль II Европейских игр
Общество 21:28
Несколько мест в Азербайджане будет выдвинуто в качестве кандидатур в список ЮНЕСКО
Общество 21:23
Мэй обсудит с кронпринцем Саудовской Аравии ситуацию в Персидском заливе и Йемене
Европа 21:07
Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении «Государственной программы по безопасности полетов» и «Правил обеспечения безопасности полетов»
Политика 20:51
Компания Badamli выведет на местный рынок новый вид своей продукции
Бизнес 20:38
Узбекские авиалинии открывает тендер на приобретение гидроподъемника
Тендеры 20:38
Банковский сектор Ирландии заинтересован в инвестировании Грузии
Бизнес 20:30
В Баку появилась "Та еще парочка" (ФОТО, ВИДЕО)
Культура 20:27
Доходы rрупного азербайджанского холдинга достигли 31,178 млн манатов
Бизнес 20:22