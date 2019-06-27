Сенат Конгресса США одобрил проект оборонного бюджета на $750 млрд

27 июня 2019 23:52 (UTC+04:00)

Сенат Конгресса США в четверг одобрил проект американского военного бюджета на $750 млрд на 2020-й финансовый год, который начинается 1 октября. Трансляцию заседания контролируемой республиканцами верхней палаты законодательного органа вел телеканал C-Span, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Инициативу поддержали 86 законодателей, восемь сенаторов высказались против. Проект бюджета, в частности, выделяет на проведение операций за рубежом $75,9 млрд.

В Палате представителей Конгресса США рассматривается своя версия проекта оборонного бюджета на следующий финансовый год. После принятия этой инициативы конгрессменами, законодателям обеих палат потребуется согласовать детали обоих проектов.

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