Американский военный спутник вывели в космос с борта МКС

28 июня 2019 12:01 (UTC+04:00)

Малый космический аппарат Red-Eye в интересах управления перспективных исследовательских проектов минобороны США DARPA запущен в космос с борта МКС, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

NanoRacks обеспечивает выведение в космос с борта МКС малых спутников с помощью пусковых систем собственного производства.

Как сообщила NanoRacks в Twitter, запуск спутника Red-Eye был осуществлен накануне с помощью пусковой системы Kaber.

Космический аппарат был вынесен наружу станции из японского модуля Kibo, после чего канадский манипулятор SSRMS взял систему Kaber со спутником и перевел ее в положение для запуска.

По данным сайта американской национальной лаборатории МКС issnationallab.org, спутник был доставлен на станцию грузовым кораблем Dragon в мае. Он разработан в интересах DARPA для испытания малогабаритной малопотребляющей межспутниковой системы связи.

Сейчас на борту МКС находится экипаж из россиянина Алексея Овчинина и американцев Ника Хейга и Кристины Кук.

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