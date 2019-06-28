США перебросили истребители F-22 на базу в Катаре

28 июня 2019 23:42 (UTC+04:00)

США впервые перебросили на авиабазу Аль-Удейд в Катаре истребители пятого поколения F-22, сообщает командование ВВС Центрального командования США, в зону ответственности которого входит Ближний Восток, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Эти самолеты дислоцируются в Катаре впервые с целью защиты американских сил и интересов в зоне ответственности Центрального командования США", - говорится в сообщении на сайте командования.

Запись сопровождается фотографиями по меньшей мере трех F-22 на взлетно-посадочной полосе, сделанными, как уточняется, в четверг.

Аль-Удейд является главной базой ВВС США в регионе, службу на которой проходят несколько тысяч американскихвоеннослужащих. База активно использовалась в ходе операции против террористической группировки "Исламское государство" в Сирии и Ираке.

F-22 - первый самолет пятого поколения, который серийно начал выпускаться в 2001 году. С 2011 года их серийное производство прекращено, на смену F-22 приходят самолеты F-35.

Истребитель F-22 активно применялся в ходе операции против ИГ. Переброска этих машин на авиабазу в Катаре произошла на фоне обострения отношений США и Ирана. В частности, в июне иранские ВВС сбили беспилотник США. В Иране заявляют, что он находился в их воздушном пространстве, а американская сторона утверждает, что аппарат не пересекал границ Ирана.

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