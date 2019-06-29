В США дебаты демократов почти догнали по рейтингам финал "Игры престолов"

Вторые дебаты претендентов на номинацию Демократической партии в президенты США побили по числу зрителей партийный рекорд и почти сравнялись с финалом культового сериала "Игра престолов", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Телеканал NBC сообщил, что дебаты в четверг посмотрели 18,1 миллиона зрителей, в то время как дебаты в среду получили 15,3 миллиона зрителей. Предыдущий рекорд для демократов — примерно 15,5 миллиона зрителей — поставили дебаты в 2015 году между Хиллари Клинтон и Берни Сандерсом. Последнюю серию "Игры престолов" 19 мая смотрели 19 миллионов.

В этом году на выдвижение в президенты от демократов претендует более 20 человек, так что первые дебаты пришлось разделить на два раунда. В четверг в дебатах приняли участие четверо из пяти наиболее популярных в опросах кандидатов — Джо Байден, Берни Сандерс, Камала Харрис и Пит Буттиджич.

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