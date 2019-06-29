Трамп обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии ситуацию на рынке нефти

29 июня 2019 06:01 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом стабильность рынка нефти, сообщил Белый дом, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Они обсудили критически важную роль Саудовской Аравии в обеспечении стабильности на Ближнем Востоке и на мировых рынках нефти, растущую угрозу Ирана, повышение торговли и инвестиций между странами, а также важность вопросов прав человека", - говорится в заявлении Белого дома, распространенном среди журналистов президентского пула.

"Оба лидера намерены поддерживать крепкий международный рынок нефти перед лицом поведения Ирана", - уточнил Белый дом в другом заявлении, размещенном в Twitter.

Трамп в прошлом публично призывал Саудовскую Аравию повысить нефтедобычу, чтобы не допустить роста цены на нефть.

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