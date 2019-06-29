В аэропорту Ньюарка приостановили рейсы из-за чрезвычайной ситуации

Рейсы в международном аэропорту Ньюарка, расположенном американском штате Нью-Джерси, в субботу были приостановлены в связи с чрезвычайной ситуацией, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Сейчас прилеты и вылеты из аэропорта Ньюарка не производятся в связи с чрезвычайной ситуацией в аэропорту.

Пожалуйста, свяжитесь с вашим авиаперевозчиком перед тем, как приезжать в аэропорт", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter аэропорта.

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