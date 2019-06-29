Суд в США заблокировал выделение средств на стену на границе с Мексикой

29 июня 2019 21:45 (UTC+04:00)

Федеральный суд заблокировал выделение средств Пентагона на строительство стены на границе США с Мексикой, президент США Дональд Трамп обещал, что администрация подаст апелляцию на это решение, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Суд в Калифорнии постановил, что 2,5 миллиарда долларов из средств министерства обороны не могут быть использованы на строительство стены, как планировала администрация.

"Мы немедленно подадим апелляцию и думаем, что выиграем ее", - сказал Трамп журналистам.

Строительство стены было одним из основных предвыборных обещаний Трампа. После продолжавшегося больше месяца бюджетного кризиса в начале 2019 года Трамп был вынужден уступить конгрессу, который не выделил запрошенные им средства на стену. При этом Трамп решил перераспределить на цели строительства стены другие средства, уже одобренные на использование в иных целях.

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