Трамп посетит демилитаризованную зону между двумя Кореями

29 июня 2019 22:46 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп посетит в воскресенье демилитаризованную зону между Южной Кореей и КНДР, встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном пока не запланировано, говорится в официальном расписании Трампа, которое разослал Белый дом, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Предполагается, что Трамп после переговоров и совместной пресс-конференции с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином отправится в демилитаризованную зону. Он прибудет туда в 14.30 по местному времени, посмотрит на территорию КНДР и уже через 15 минут покинет зону. Встречи с Ким Чен Ыном в расписании нет.

Трамп накануне написал твит, в котором пригласил Ким Чен Ына встретиться и поздороваться на фактической границе между двумя Кореями.

В программе Трампа на воскресенье также встреча с американскими военнослужащими, расквартированными в Южной Корее, и совместное фотографирование с военными США и Южной Кореи после посещения демилитаризованной зоны. Трамп начнет день с выступления перед корейскими бизнесменами.

Корейский полуостров формально находится в состоянии войны, поскольку Корейская война 1950-1953 годов закончилась подписанием перемирия, а не мирного договора. Демилитаризованная зона проходит вдоль 38-й параллели, разделяя Корейский полуостров на две примерно равные части.

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