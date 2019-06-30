На Аляске самолет врезался в гору

30 июня 2019 04:40 (UTC+04:00)

Три человека погибли, еще один пострадал при крушении небольшого самолета вблизи населенного пункта Муз Пасс на Аляске, сообщает газета Anchorage Daily News со ссылкой на местную полицию, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По ее данным, инцидент произошел в пятницу приблизительно в 16.00 по местному времени. Отмечается, что самолет врезался в гору на северном берегу озера Терн.

Пострадавший, который, по данным полиции, находится в критическом состоянии, был госпитализирован.

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