Трамп рассчитывает на встречу с Ким Чен Ыном в воскресенье

30 июня 2019 06:52 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в воскресенье, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Я еду в демилитаризованную зону и, насколько я понимаю, они хотят встретиться, а я бы хотел поздороваться. Это будет очень коротко", - сказал Трамп, выступая перед группой южнокорейских бизнесменов. Слова президента США передали американские телеканалы.

Ранее Трамп предложил Ким Чен Ыну краткую встречу. Официальная программа Трампа предполагает, что он пробудет в демилитаризованной зоне около 15 минут в воскресенье.

"Разговаривая, мы ничего не теряем", - добавил Трамп.

По его словам, встреча пока что не определена окончательно. "Посмотрим, что будет, ничто еще не окончательно", - сказал Трамп.

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