Трамп надеется, что США никогда не придется воевать

30 июня 2019 20:59 (UTC+04:00)

США обладают очень сильной армией, однако руководство страны надеется, что ее никогда не придется применять в условиях военного конфликта. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, президент Дональд Трамп заявил в воскресенье, выступая на американской военной базе Осан в Южной Корее.

"Вы должны иметь превосходящую силу, особенно из-за того, что мы живем в очень опасном мире. Мы создали такую сильную армию, какой она не была прежде. Надеюсь, что мы никогда не будем ее использовать (в военных конфликтах - прим. ТАСС). К тому же, еще более вероятно, что, имея такую сильную армию, нам действительно не придется ее использовать", - сказал он.

"Мы очень вами гордимся. Ни у кого никогда не будет и шанса выстоять перед нами", - добавил Трамп. Трансляцию выступления вел Белый дом.

Президент США в воскресенье посетил Южную Корею, а также демилитаризованную зону на границе с КНДР, где встретился с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

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