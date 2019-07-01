В КНДР назвали встречу Трампа и Ким Чен Ына "исторической" и "удивительной"

1 июля 2019 02:55 (UTC+04:00)

Северокорейский лидер Ким Чен Ын провел "историческую" и "удивительную" встречу с американским президентом Дональдом Трампом у демаркационной линии в Пханмунджоме, передает из Пхеньяна Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Ким Чен Ын… провел историческую встречу с Дональдом Трампом непосредственно перед демаркационной линией", - отмечает агентство.

Агентство назвало это событие "удивительным", отметив, что высшие руководители КНДР и США обменялись "историческими рукопожатиями" спустя 66 лет после заключения Корейского соглашения о перемирии 1953 года.

Трамп и Ким Чен Ын встретились в воскресенье, пожали друг другу руки через военно-демаркационную линию, разделяющую надвое Корейский полуостров, и провели переговоры. Встреча произошла в пункте переговоров Пханмунджом в демилитаризованной зоне между Севером и Югом Кореи. Вместе с Трампом в Пханмунджом прибыл президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

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