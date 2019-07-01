В США десять человек погибли в результате крушения самолета

Десять человек погибли в результате крушения легкого двухмоторного самолета в американском штате Техас, сообщает местный телеканал CBS DFW со ссылкой на представителя города.

Инцидент произошел в городе Эддисон округа Даллас, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что самолет врезался в ангар в аэропорту утром в воскресенье по местному времени. После этого он загорелся, в результате чего был уничтожен.

Директор по связям с общественностью города Мэри Розенблит заявила, что из находившихся в самолете людей никто не выжил.

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