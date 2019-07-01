Помпео рассчитывает на возобновление переговоров с КНДР в июле текущего года

1 июля 2019 07:31 (UTC+04:00)

Переговоры между США и КНДР по вопросам денуклеаризации могут на рабочем уровне возобновиться в июле текущего года, сообщил журналистам госсекретарь США Майк Помпео.

Об этом передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Это произойдет где-то в июле, вероятно в течение двух или трех недель, по моим предположениям, в середине месяца, в месте, которое еще предстоит определить", - сказал Помпео на американской военной базе Осан в Южной Корее.

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