Организации исламского сотрудничества и Россия укрепляют двусторонние отношения

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Юсиф бин Ахмед аль-Усеймин посетит Россию с визитом, в рамках которого будет обсужден ряд вопросов, в том числе по укреплению двухсторонних отношений. Об этом сказали Trend в понедельник в ОИС.
Как отметили в ОИС, визит аль-Усеймин в Москву состоится во вторник второго июля.
«В рамках визита в Москву аль-Усеймин проведет ряд встреч с официальными лицами России, а также встретится с главой российского МИД Сергеем Лавровым» - сказали в ОИС.
Было отмечено, что в рамках визита в Москву аль-Усеймин также обсудит Палестинский вопрос.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu
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