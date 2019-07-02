Уоррен Баффетт пожертвовал $3,6 млрд пяти благотворительным фондам

2 июля 2019 01:08 (UTC+04:00)

Американский инвестор-миллиардер Уоррен Баффетт пожертвовал акции своего холдинга Berkshire Hathaway на сумму $3,6 млрд пяти благотворительным фондам. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте холдинга, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно распространенной информации, 88-летний Баффетт рассчитывает перевести 11 тыс. 250 акций Berkshire Hathaway из класса "А", получив таким образом около 16,9 млн акций класса "Б". Они будут распределены между благотворительными фондами Билла и Мелинды Гейтс (Bill & Melinda Gates Foundation), Сьюзан Томпсон Баффетт (Susan Thompson Buffett Foundation, фонд имени жены Баффетта, скончавшейся в 2004 году), Говарда Баффетта (Howard G. Buffett Foundation), а также "Шервуд" (Sherwood Foundation) и "Ново" (NoVo Foundation). Три последних основаны детьми инвестора.

В 2006 году Баффетт пообещал передать указанным фондам 85% своего состояния, которое тогда составляло $44 млрд. К настоящему моменту общая сумма его пожертвований, с учетом нынешнего, увеличилась до $34 млрд.

Возглавляемый Баффеттом холдинг Berkshire Hathaway с годами превратился в конгломерат, состоящий из примерно 80 компаний. Они работают в таких областях, как страхование, инвестиции, производство и торговля мебелью, ювелирными изделиями, одеждой и продовольствием.

Уроженец американской Омахи (штат Небраска) Уоррен Баффетт в 2008 году возглавлял список самых богатых людей планеты по версии журнала Forbes. Это издание сейчас оценивает состояние бизнесмена в $89,9 млрд - третье место по данному показателю в мире и в США. За феноменальное рыночное чутье и практически безошибочные экономические прогнозы 88-летний Баффетт получил прозвище "Оракул из Омахи".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости категории
Трамп обсудил с Макроном превышение Ираном запасов урана
В мире 02:25
В США женщина вдохнула пыль и умерла
США 1 июля 22:10
Генсек ООН призвал страны снизить выбросы парниковых газов на 45%
Другие страны 1 июля 14:51
США и Великобритания закупают в Туркменистане нефтепродукты
Тендеры 1 июля 09:55
Фондовый рынок Китая отреагировал на встречу Трампа и Си Цзиньпина ростом котировок
В мире 1 июля 09:02
Помпео рассчитывает на возобновление переговоров с КНДР в июле текущего года
США 1 июля 07:31
Лента новостей
Трамп обсудил с Макроном превышение Ираном запасов урана
В мире 02:25
На Украине шесть детей ранены в результате взрыва
В мире 02:01
НАСА испытает систему эвакуации пилотируемого корабля Orion
В мире 01:31
В районе Вануату в Тихом океане произошло землетрясение
В мире 01:17
Власти греческого острова готовы платить пособие семьям, поселившимся там
В мире 01:05
У берегов Камчатки произошли три землетрясения
Россия 00:54
В Венесуэле задержали двух подозреваемых в убийстве военного
В мире 00:52
В небе над Лондоном из самолета выпало тело безбилетника
В мире 00:31
Полиция восстановила контроль над зданием Законодательного совета Гонконга
В мире 00:28