Трамп пообещал впервые показать танки в Вашингтоне на День независимости

2 июля 2019 04:09 (UTC+04:00)

Настоящие танки впервые покажут в Вашингтоне в рамках празднования Дня независимости 4 июля, заявил во вторник журналистам президент США Дональд Трамп, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"У нас будет отличное 4 июля в Вашингтоне. Такого еще не было, оно будет особенное… У нас будут самолеты в небе, лучшие истребители в мире и другие самолеты тоже. И у нас будут выставлены танки на улице", - сказал он.

Лучшими истребителями в мире Трамп обычно называет истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35. Некоторое время назад один из таких самолетов пролетел над Белым домом в ознаменование подписания Трампом и президентом Польши Анджеем Дудой документа о поставке этих машин Варшаве.

"С танками приходится быть очень острожными, потому что дорогам обычно не нравится, когда на них тяжелые танки. Так что нам придется поставить их в определенных местах. Но у нас есть новейшие танки "Шерман" и новейшие танки "Абрамс", - добавил Трамп.

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