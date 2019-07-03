В США начнут печатать бланки для переписи населения без графы "гражданство"

Администрация США начинает печатать опросники к предстоящей в апреле 2020 года переписи населения без графы "гражданство", сообщает во вторник со ссылкой на заявление представителя министерства юстиции США изданиеThe Hill, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее на прошлой неделе верховный суд США заблокировал вопрос добавления графы "гражданство" в перепись населения, на котором настаивает президент Дональд Трамп. Верховный Суд посчитал, что администрация представила недостаточно оснований в пользу добавления новой графы. Глава США, реагируя на это решение, заявил о намерении отложить перепись.

"Мы можем подтвердить, что было принято решение печатать опросник для переписи населения 2020 года без вопроса о гражданстве, и уже были переданы инструкции для начала процесса печати", - приводит издание письмо представителя министерства юстиции Кэйт Бэйли.

Вопрос возможного включения вопроса о гражданстве в общенациональную перепись населения вызвал широкое обсуждение. По мнению критиков, включение графы "гражданство" в перепись населения приведет к тому, что миллионы людей окажутся не подсчитанными, поскольку будут опасаться признаться в отсутствии у них гражданства США.

От подсчетов населения в каждом штате зависит распределение мест в палате представителей США. Кроме того, численность населения влияет на распределение федерального финансирования различных программ.

Вопрос переписи населения в США находится в ведении министерства торговли. При этом сами эксперты из Бюро переписи населения отмечают, что добавление вопроса о гражданстве негативно повлияет на результаты переписи.

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