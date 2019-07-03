Создатель Ford Mustang Ли Якокка скончался на 95-м году жизни

3 июля 2019 07:25 (UTC+04:00)

Создатель автомобиля Ford Mustang и бывший глава корпорации Chrysler Ли Якокка скончался в США в возрасте 94 лет. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает портал TMZ.

По данным портала, член семьи подтвердил смерть Якокки, однако не раскрыл подробности.

Якокка пришел в в Ford Motor Company в 1946 году и проработал там до 1978 года. Его считают "отцом" легендарного Ford Mustang. После того как в 1978 году Генри Форд II уволил Якокку из компании, тот занял должность руководителя корпорации Chrysler, которую возглавлял до 1995 года. Якокке является автором нескольких мемуаров.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости категории
В США начнут печатать бланки для переписи населения без графы "гражданство"
США 02:35
Помпео: США поддерживают стратегическое партнерство с Казахстаном
США 00:41
Решение ОПЕК: Что должно тревожить нефтяной сектор США?
Энергетика 2 июля 18:26
ЕС выразил готовность к переговорам с США по вопросу о новых возможных пошлинах
Другие страны 2 июля 17:52
В МИД Китая заявили, что Россия и США должны быть во главе процесса ядерного разоружения
Другие страны 2 июля 13:35
В Турции сократились объемы импорта LPG
Энергетика 2 июля 12:35
Лента новостей
Сборная Бразилии обыграла команду Аргентины в полуфинале Кубка Америки по футболу
Спорт 07:01
У берегов Турции произошло сильное землетрясение
Турция 06:44
В индийском штате Махараштра прорвало дамбу
Другие страны 06:14
Генсек ООН призвал защищать гражданских лиц в Афганистане
Другие страны 05:41
Жители японского города Кагосима получили указание об эвакуации в связи с ливнями
Другие страны 05:13
При авиаударе по центру содержания мигрантов близ Триполи погибли 40 человек
Другие страны 04:39
Объявлены четверо претендентов на пост главы Европарламента
Европа 04:01
Жители земли наблюдали солнечное затмение (Обновлено)
Общество 03:31
Мужчина подорвал себя в столице Туниса
Другие страны 03:26