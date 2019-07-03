Создатель Ford Mustang Ли Якокка скончался на 95-м году жизни

Создатель автомобиля Ford Mustang и бывший глава корпорации Chrysler Ли Якокка скончался в США в возрасте 94 лет. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает портал TMZ.

По данным портала, член семьи подтвердил смерть Якокки, однако не раскрыл подробности.

Якокка пришел в в Ford Motor Company в 1946 году и проработал там до 1978 года. Его считают "отцом" легендарного Ford Mustang. После того как в 1978 году Генри Форд II уволил Якокку из компании, тот занял должность руководителя корпорации Chrysler, которую возглавлял до 1995 года. Якокке является автором нескольких мемуаров.

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