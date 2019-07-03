В Калифорнии два человека получили ранения при стрельбе в торговом центре

3 июля 2019 07:52 (UTC+04:00)

Два человека получили ранения во вторник при стрельбе в торговом центре в городе Сан-Бруно (штат Калифорния). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил на пресс-конференции, которую транслировал телеканал CBS, шеф полиции города Эд Барберини.

По его словам, прибывшие на место происшествия полицейские "обнаружили двух человек, которые, как было видно, получили огнестрельные ранения". "Их доставили в местные больницы, они в стабильном состоянии", - сообщил Барберини.

Как уточнил шеф полиции, согласно предварительным данным, огонь открыли "два или более человека", они стреляли из пистолетов. "Вполне возможно, что они стреляли друг в друга", - добавил он. По словам Барберини, "речь не идет о том, что кто-то ходил по торговому центру и вел беспорядочную стрельбу". В настоящее время полицейские разыскивают тех, кто открыл огонь.

По данным службы пожарной охраны города, в панике пострадали еще два человека. Им оказали медицинскую помощь на месте. Им не потребовалась госпитализация.

Согласно сведениям агентства Associated Press, двое, получившие огнестрельные ранения, являются несовершеннолетними.

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