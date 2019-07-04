Трамп посоветовал Ирану быть поосторожнее с угрозами об обогащении урана

Ирану в будущем может серьезно пожалеть о том, что распространяет заявления с угрозами возобновления элементов своей ядерной программы, заявил в среду президент США Дональд Трамп, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Иран только что распространил еще одно предупреждение. Рухани говорит, что они будут обогащать уран "до такого уровня, до которого захотят", если не будет новой Ядерной Сделки. Иран, будь поосторожнее с угрозами", - написал он в своем твиттере.

"Они (угрозы) могут обратиться против вас, причем так, как никогда прежде", - добавил Трамп.

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран с 7 июля приступит к обогащению урана выше 3,67% в том случае, если участники ядерной сделки не будут соблюдать свои обязательства.

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