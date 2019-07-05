Несколько человек ранены при нападении в медицинском центре в США

Несколько человек получили ножевые ранения в результате нападения, совершенного в медицинском центре американского города Питерсберг (штат Вирджиния). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в четверг сообщила телекомпания CBS со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел в центре донорства плазмы.

Точное число пострадавших не указывается, однако известно, что трое из них находятся в критическом состоянии. Подозреваемый задержан.

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