США запросили экстренную встречу совета управляющих МАГАТЭ по Ирану

5 июля 2019 23:46 (UTC+04:00)

Американский представитель при международных организациях в Вене Джеки Уолкотт запросила экстренное заседание совета управляющих МАГАТЭ. США намерены обсудить вызвавший у них обеспокоенность доклад генерального директора МАГАТЭ по ядерной программе иранского режима. Об этом сообщает постпредство США при международных организациях в Вене, передает Trend со ссылкой на агентство "Интерфакс".

О том, когда может состояться заседание, не уточняется. Однако западные СМИ сообщают со ссылкой на представителя МАГАТЭ, что встреча пройдет 10 июля.

Тегеран 8 мая объявил, что иранская сторона прекратит вывоз излишков низкообогащенного урана и тяжелой воды сверх допустимых СВПД объемов. Такое решение объясняется Ираном тем, что европейские страны не выполнили часть обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), прежде всего, о запуске механизма для расчетов INSTEX и распространении его на нефтяные сделки.

Иран дал европейским странам 60 дней на выполнение обещаний, пригрозив в противном случае начать обогащение урана выше разрешенных сделкой уровней и приостановить реконструкцию тяжеловодного реактора в Араке, предусмотренную СВПД.

Ранее МАГАТЭ подтвердило, что Иран превысил лимит в 300 кг низкообогащенного урана, предусмотренный СВПД. Также об этом сообщили сами иранские власти.

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