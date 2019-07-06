В США человек погиб от удара молнии во время празднования Дня независимости

Один человек погиб и 12 пострадали в результате удара молнии в Южной Каролине, сообщает телеканал Fox News в пятницу, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Трагедия произошла в людном месте на берегу реки, где собравшиеся отмечали День независимости США. Уточняется, что молния ударила в дерево.

Местные СМИ сообщают, что компания сплавлялась по реке и остановилась на пикник на пляже.

После удара молнии дерево упало на людей. Погибшему было 44 года. Двух его друзей госпитализировали в состоянии средней тяжести.

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