США проинформировали Китай о деталях встречи Трампа и Ким Чен Ына в Пханмунджоме

6 июля 2019 06:00 (UTC+04:00)

Спецпредставитель Госдепартамента по КНДР Стивен Бигэн проинформировал в телефонном разговоре заместителя министра иностранных дел Китая Ло Чжаохуэя о сути и деталях встречи американского президента Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Пханмунджоме.

Об этом сообщил в субботу МИД КНР, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Стороны обсудили ситуацию на Корейском полуострове, обменявшись мнениями по поводу ее урегулирования. Бигэн изложил китайской стороне, как проходила встреча в Пханмунджоме, заявив, что Соединенные Штаты готовы усилить диалог с Китаем по вопросам полуострова", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

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