Землетрясение в Калифорнии вызвало повреждения ряда зданий

6 июля 2019 08:54 (UTC+04:00)

Мощное землетрясение вызвало незначительные повреждения ряда зданий в американском штате Калифорния, сообщает пожарная служба округа Сан-Бернардино, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По последним данным сейсмологов, магнитуда землетрясения, зарегистрированного в 03.19 UTC (06.19 мск) на юге Калифорнии, составляла 7,1.

"Некоторые дома сместились, на фундаментах появились трещины, есть обрушения опорных стен. Один легко раненный, пожарные оказывают ему помощь", - говорится в Twitter службы.

Руководство аэропорта Лос-Анджелеса сообщило, что подземные толчки не вызвали сбоя в рабочем графике.

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