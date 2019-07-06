Во Флориде несколько человек пострадали при взрыве газа

Несколько человек пострадали в результате взрыва газа в городе Плантейшн на юге американской Флориды, сообщает пожарная служба города, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Взрыв газа … с многочисленными пострадавшими", - говорится в сообщении пожарной службы в Twitter.

По данным местных СМИ, взрыв произошел рядом с торговым центром Fountains.

Полиция города призвала избегать территорию, где произошел инцидент. На месте работают правоохранительные органы и пожарные службы.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.